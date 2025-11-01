En la mañana de este sábado 1 de noviembre se registró el secuestro del empresario Carlos Fernando Caicedo Duque, de 49 años, esposo de la actual secretaria de Gobierno del municipio de Miranda, Cauca, Isabel Cristina Cardona.

El hecho se presentó hacia las 10:00 a. m., en la avenida Centenario o vía Miranda-Florida, en momentos en que la pareja llegaba en carro a la casa de la madre de la funcionaria de la Alcaldía municipal.

“Llegaron a la casa de la mamá de la secretaria y allí los estaban esperando unos hombres y en el factor sorpresa se llevaron lamentablemente a Carlos Fernando”, dijo Walter Zúñiga, alcalde de Miranda, a la revista ‘Semana’.

Los secuestradores se movilizaban en una camioneta, misma en la que obligaron a entrar a Carlos Fernando Caicedo Duque para llevárselo con rumbo desconocido.

Isabel Cristina Cardona, esposa de la víctima, emprendió una persecución para no dejar escapar a los hombres armados con su compañero sentimental en su poder.

Sin embargo, en medio del trayecto se contactaron con ella vía telefónica para advertirle que no los siguiera persiguiendo.

“La tenían ubicada, la llamaron y le dijeron que no los siguiera y se evitara problemas. Ella está angustiada. En este momento están activados protocolos con las entidades correspondientes, pero no se sabe quién se lo llevó”, detalló el alcalde, según recoge ‘La FM’.

La secretaria de Gobierno alertó de inmediato a las autoridades para que emprendieran la búsqueda de su esposo. El alcalde Walter Zúñiga indicó que el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía están al frente de este caso con el objetivo de rescatar con vida al empresario.