La toma del Palacio de Justicia de 1985 fue un hecho sin precedentes en Colombia. El próximo 6 de noviembre se cumplirán 40 años de aquella incursión armada del M-19 y el operativo militar en la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá, que dejó 11 magistrados muertos, cientos de personas heridas y desaparecidas.

La tragedia golpeó fuertemente a la institución colombiana y a muchas familias que actualmente piden que se honre el legado de sus seres queridos. Este hecho violento, en memoria de las víctimas, sigue siendo un llamado a la justicia y la verdad.

Acá recopilamos los nombres de los magistrados asesinados durante esa toma violenta, quienes permanecen en la historia colombiana como un símbolo de valentía, ética y compromiso por mantener fuerte el pilar de la justicia del país.

Estos fueron los 11 magistrados asesinados