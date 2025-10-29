En una operación del Ejército Nacional en Florencia, Caquetá, fueron incautados 1.585 kilos de marihuana pertenecientes al grupo criminal de alias Calarcá. La droga era transportada en un vehículo que sufrió un volcamiento mientras sus ocupantes intentaban huir de las autoridades.

El alucinógeno, según información oficial, está avaluado en más de 1.000 millones de pesos y tenía como destino las redes de distribución del grupo armado, vinculado con las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Defensa, los recursos obtenidos por la venta de la marihuana serían usados para financiar ataques contra la población y la Fuerza Pública. Con esta incautación, las autoridades aseguran que se afecta directamente la economía criminal de la estructura y su capacidad logística y armada.

El Ejército, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares mantienen operativos en la región con el fin de debilitar las rutas del narcotráfico y recuperar el control estatal sobre zonas que habían sido tomadas por grupos ilegales.

El ministro de Defensa, mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, destacó el resultado como parte de la ofensiva nacional contra las economías ilícitas. “Cada acción reafirma el control del Estado”, indicó, subrayando que el objetivo de la Fuerza Pública es proteger la vida, la legalidad y la tranquilidad de los colombianos.

