La Policía Nacional incautó 579 kilos de cocaína en el puerto de Santa Marta, Magdalena, en una operación que evitó la llegada de más de 1,4 millones de dosis al mercado europeo.

Le puede interesar: Petro anunció incautación de 8 toneladas de cocaína cerca de Europa: “sin un solo muerto”

El decomiso fue anunciado por el ministro de Defensa, mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, a través de su cuenta de X, donde destacó que la carga tenía como destino Southampton, Reino Unido.

La carga iba oculta entre bananos

Según la información oficial, el estupefaciente estaba oculto en un contenedor con bananos de exportación, una modalidad usada con frecuencia por las redes del narcotráfico para camuflar sus envíos en cargamentos legales.

Las autoridades identificaron que el cargamento pertenecía a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), una estructura criminal con presencia en la región Caribe, involucrada en el envío de drogas a Europa.

Vea aquí: Denuncian ecocidio en Tenjo por tala de frailejones y árboles nativos en la Serranía de Juaica

El ministro Sánchez señaló que el valor del alijo supera los 31 millones de euros, lo que representa una pérdida significativa para las mafias internacionales.

“Cada tonelada incautada reduce su poder de corrupción y control territorial”, escribió el jefe de la cartera de Defensa, al resaltar que este golpe forma parte de la ofensiva del Estado contra las finanzas ilícitas.

Lea también: Envían a la cárcel a mujer que arrojó a su hija de 10 meses al río Bogotá

También reiteró el compromiso del Gobierno con la lucha contra el narcotráfico, una actividad que, según dijo, “destruye economías, ecosistemas y familias”.

𝐂𝐀𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐂𝐀Í𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐒𝐓𝐈𝐍𝐎 𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐈𝐍𝐎 𝐔𝐍𝐈𝐃𝐎: 𝐆𝐎𝐋𝐏𝐄 𝐃𝐄 €𝟑𝟏 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐀 𝐋𝐀𝐒 𝐌𝐀𝐅𝐈𝐀𝐒 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒



En el puerto de Santa Marta, nuestra @PoliciaColombia incautó 579 kilos de cocaína… pic.twitter.com/6V1POTgpCp — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) October 29, 2025

Canales para denunciar

El Ministerio de Defensa invitó a la ciudadanía a denunciar actividades delictivas a través de las siguientes líneas de atención:

Contra el crimen: 314 358 7212

Líneas 107 y 157

y GAULA : 147 – 165

: 147 – 165 Reclutamiento infantil: 141

El ministro concluyó su mensaje recordando que “el Estado somos todos y… los buenos somos más”.