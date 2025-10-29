Bancolombia sorprendió este miércoles 29 de octubre a sus clientes al anunciar el regreso de uno de los símbolos más icónicos de la banca en Colombia.

Se trata de la tradicional abejita de Conavi. Aunque la marca desapareció hace casi dos décadas, la entidad decidió traerla nuevamente como parte de la celebración de sus 150 años de historia.

Tras más de 19 años de haber realizado una fusión, Bancolombia revivirá la marca Conavi con el famoso logo de la abejita que durante décadas se posicionó como referente en ahorro, vivienda y tecnología bancaria en Colombia. pic.twitter.com/T1sB58gbYW — Valora Analitik (@ValoraAnalitik) October 29, 2025

La icónica imagen aparecerá en una tarjeta débito especial, que hará homenaje a la recordada entidad de ahorro y vivienda.

De acuerdo con información revelada por Valora Analitik, el producto tendrá circulación limitada y solo estará disponible para un segmento específico de usuarios del banco.

¡Vuelve la abejita Conavi!



🎶 Conavi quiere a la gente, la gente quiere a Conavi 🎶🐝 pic.twitter.com/gCcJZC5joN — Daniel  (@oigazurron) October 29, 2025

¿Qué fue Conavi?

Conavi fue un referente del sistema financiero colombiano, especialmente entre quienes iniciaron su vida crediticia o abrieron sus primeras cuentas en los años 90 y comienzos de los 2000.

🐝 ¿Conavi quiere a la gente? pic.twitter.com/sYvvu5csHj — Gabriel Posada (@GabrielPosada) October 29, 2025

Asimismo, el cariño del público por su imagen corporativa se mantiene hasta estos momentos. El lanzamiento busca conectar con esa memoria afectiva de los clientes y, al mismo tiempo, mostrar a las nuevas generaciones un ícono que marcó una época en la evolución de los servicios bancarios del país.

¿Qué pasó con Conavi?

La entidad desapareció como marca tras el proceso de integración de Bancolombia, Conavi y Corfinsura, una operación que comenzó a principios de siglo y se formalizó por completo en 2006.

Con la fusión, los productos, oficinas y servicios pasaron a operar bajo una sola identidad. En el año 2000 fue reconocida como la Mejor Empresa Virtual Colombiana, destacándose por su apuesta temprana en transformación digital.