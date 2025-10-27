Las palabras del líder opositor venezolano Leopoldo López, acusando al presidente Gustavo Petro de ser parte de la estructura criminal de Nicolás Maduro, autoproclamado presidente de Venezuela, ya tuvieron respuesta por parte del mandatario colombiano.

Leer también: Leopoldo López sugiere que Petro pueda ser parte “de misma estructura criminal” que Maduro

Petro, en respuesta a la publicación de EL HERALDO en la red social X sobre las palabras de López, aseguró que él en Colombia no tiene bienes más allá de una casa que “construyó para sus hijos” y que aún le debe a un banco.

“El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario. Solo vivo de mi sueldo y sus movimientos bancarios están claramente definidos en los bancos. Ni un peso más, no tengo cuentas en el extranjero ni bienes. Mi único bien es la casa que hice para mis hijos, terminada antes de ser alcalde, de ella debo dinero al banco y no vive nadie en ella. No tengo más bienes ni en Colombia ni fuera del país, así que deje de ser majadero”, publicó Petro en la mañana de este lunes 27 de octubre.

El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario.



Solo vivo de mi sueldo y sus movimientos bancarios están claramente definidos en los bancos. Ni un peso más, no tengo cuentas en el extranjero ni bienes. Mi único bien es la casa… https://t.co/Gpck3U0uz1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2025

Las palabras de López tienen que ver con el respaldo que le ha dado, en algunas ocasiones, el presidente Petro al Gobierno de Venezuela, así como estar en contra de la intervención de Estados Unidos en el vecino país, algo con lo que el opositor venezolano, exiliado en España, estaría de acuerdo.

“Lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro y por supuesto que eso debe tener una motivación detrás: o Petro es parte de esa misma estructura criminal o se beneficia de esa estructura o tiene algún interés que lo esté beneficiando”, dijo López en una rueda de prensa desde Madrid.

Importante: Trump planearía posibles ataques por tierra en Colombia y Venezuela, según congresista de EE. UU.

El Gobierno de Petro es uno de los países que dudan de la existencia de este Cartel de los Soles y se ha mostrado muy crítico con las acciones militares que Estados Unidos ha lanzado en el Caribe contra supuestas embarcaciones venezolanas que traficaban con cocaína, ataques que en las últimas semanas se han extendido también a supuestos barcos colombianos.

Para López, “sorprende la manera como ha habido un apoyo a la narrativa de Nicolás Maduro, a la narrativa de la dictadura con respecto a lo que está ocurriendo”, por parte de Petro.