La Cancillería colombiana informó que la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, sostuvo este jueves una reunión con el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. En el encuentro también participaron el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, y el viceministro de Defensa, Javier Andrés Baquero.

Según el Ministerio, la conversación se desarrolló en un ambiente de diálogo abierto, en el que la canciller destacó la importancia de que el presidente estadounidense, Donald Trump, conozca de primera mano la realidad colombiana, especialmente en lo relacionado con los esfuerzos y avances del país en la lucha contra el narcotráfico.

Villavicencio también hizo énfasis en la necesidad de reactivar los mecanismos bilaterales como el Diálogo de Alto Nivel (DAN) y el Grupo de Trabajo Antinarcóticos (GTA), espacios que fortalecen la cooperación entre ambos países.

Por último, la Cancillería confirmó que la llamada a consultas del embajador García-Peña llegó a su fin, por lo que el diplomático retomará sus funciones en Estados Unidos.