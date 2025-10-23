Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos Donald Trump dio un balance sobre su estrategia para acabar las drogas en su país y neutralizar los carteles de narcotráfico que, en sus palabras, “amenazan la seguridad nacional”.

En medio de su intervención, el jefe de la Casa Blanca habló nuevamente sobre Colombia y dio a entender que la situación con el país la atenderá muy pronto.

“Colombia es una guarida de drogas y lo ha sido durante mucho tiempo, un matón es el líder de ese país. No vamos a aguantar esto por mucho más tiempo”, aseguró el presidente Trump refiriéndose a su homólogo colombiano Gustavo Petro, sin dar mayores detalles.

Asimismo, reiteró que Colombia “fabrica cocaína en niveles que nunca hemos visto antes”, añadiendo que el país “es realmente malo” y comparándolo con México.

“Los carteles del narcotráfico son el ISIS del Hemisferio Occidental”

Durante la rueda de prensa y en su balance contra las drogas, el presidente Trump insistió en que su política es neutralizar todos los carteles de droga, los cuales los calificó de ser “el ISIS del Hemisferio Occidental”, por lo que aseguró que acabarán con todos. Además arremetió duramente contra su antecesor, Joe Biden, a quien acusa de permitir la expansión de drogas en Estados Unidos.

“Debería quedar claro para todo el mundo que los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental... y que utilizan la extorsión, el asesinato y el secuestro para ejercer control político y económico. Muchas gracias, Joe Biden, por permitir que eso suceda”, aseveró.

Añadió que “estamos tratando a los cárteles como la principal amenaza a la seguridad nacional que realmente representan. Los cárteles están librando una guerra contra Estados Unidos y, tal como prometí durante la campaña, nosotros estamos librando una guerra contra ellos”.

Sobre los ataques que ha ordenado en los últimos días aseveró que “simplemente vamos a matar a quienes traen drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Los vamos a matar. Ya sabes, van a estar muertos".

WILL OLIVER / POOL/EFE

Dice que ha capturado a más de 3.000 presuntos narcotraficantes

En la mesa redona, Trump aseguró que su Gobierno ha capturado a más de 3.000 supuestos narcotraficantes y ha decomisado más de 152.000 libras de narcóticos (casi 69.000 kilos).

“En cuestión de semanas se ha realizado el mayor número de arrestos de líderes de carteles y pandilleros en la historia de Estados Unidos”, declaró.

De acuerdo con datos de la Administración, los agentes federales han arrestado a más de 3.266 personas supuestamente ligadas a grupos del crimen organizado.

Por su parte, la fiscal Bondi explicó que han requisado más de 152.000 libras de distintas sustancias como cocaína, fentanilo y heroína, entre otras.