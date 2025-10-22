María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara Colombo Americana, AmCham, respondió al presidente Gustavo Petro que la posibilidad de eliminar aranceles a los productos agrícolas colombianos en Estados Unidos ya existe, pero requiere negociación activa del Gobierno nacional.

La funcionaria realizó un análisis de datos “para un debate útil y sereno sobre EE. UU., aranceles y sustitución”, en la que plantea soluciones “realistas”.

“‘Cero arancel’ al agro colombiano: la puerta está abierta. La orden del 5/sep permite 0% agrícola mediante un acuerdo recíproco verificable. Requiere negociación activa por parte del Gobierno de Colombia. Está pendiente.”, escribió la funcionaria desde su cuenta de X.

Asimismo, Lacouture advirtió que subir aranceles a bienes de EE. UU. que Colombia no produce en volumen (materias primas, maquinaria, químicos, partes, etc) se traslada al bolsillo de los colombianos. Además, resaltó que el 70% de lo importado no se fabrica en Colombia.

En el mensaje de siete puntos, la funcionaria aseguró que el cierre administrativo que enfrenta el gobierno estadounidense no impide las decisiones.

“Shutdown en EE. UU.: personal mínimo es diferente a cero decisiones. Un cierre limita, pero no paraliza. El Congreso sigue trabajando. Mantener los canales abiertos, “lobby” sigue siendo útil y eficaz.”, escribió.

La reacción de Lacouture se da luego que el presidente Petro le propusiera a su homólogo estadounidense que en vez de imponerle aranceles al país, se los quite a la producción agropecuaria y agroindustrial para fortalecer de esta manera la “producción licita agraria” en Colombia.

“El gobierno de Colombia trabaja en decisiones administrativas sobre aranceles, no como reacción a la amenaza, sino al interés nacional”, indicó.

Para Lacouture, el Gobierno nacional debe enfocarse “en medidas realistas y pragmáticas, con resultados en los próximos 10 meses, no en solicitudes que suenan bien pero que pueden quedarse en el camino en este tiempo.”