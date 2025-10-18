La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que para este domingo 19 de octubre estará en funcionamiento una Mesa de Ayuda Electoral, a través de la cual el ente brindará orientación y recibirá quejas de ciudadanos y funcionarios acerca del desarrollo de los comicios de los Consejos Municipales y Locales de Juventud (CMLJ).

“Este espacio operará bajo la dirección de la Comisión Nacional de Control Electoral, presidida directamente por el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El objetivo del ente disciplinario con la puesta en funcionamiento de la Mesa de Ayuda Electoral es fortalecer la transparencia y vigilancia institucional durante la jornada electoral.

En ese sentido, recibirá, evaluará y dará trámite urgente a las quejas y reportes que se reciban por posibles irregularidades que puedan presentarse durante las votaciones, así como atender directamente a la ciudadanía y apoyar a los funcionarios del Ministerio Público que se encuentren en el nivel territorial y en los diferentes puestos de votación.

Para esta jornada, la Procuraduría ha dispuesto un equipo de 70 funcionarios que atenderán los diferentes requerimientos a través de la línea +57 (601) 587 87 50, en las siguientes extensiones:

Para orientación: 10420, 10421 y 10422.

Para irregularidades durante la jornada electoral: 10423, 10424, 10425 y 10426.

“La Mesa de Ayuda Electoral contará además con la presencia de la Registraduría, Defensoría del Pueblo, Personería de Bogotá, Policía Nacional, así como de organismos internacionales; todo esto, en aras de garantizar la transparencia de este mecanismo de participación previsto para la ciudadanía juvenil de nuestro país, bajo la estrategia de Paz Electoral”, destacó la PGN.