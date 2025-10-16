El próximo sábado 18 de octubre habrá Ley Seca en algunas ciudades del país, de acuerdo con determinaciones y decretos expedidos por las alcaldías locales.

El motivo son las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2025, una jornada en la que más de 11,7 millones de jóvenes entre 14 y 18 años están habilitados para votar.

La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará 6.372 puestos de votación en todo el país, con 19.869 mesas disponibles para el proceso.

¿Dónde habrá Ley Seca?

Por el momento hay varias ciudades donde habrá Ley Seca por motivo de las elecciones. Entre esas están:

Cartagena

Yopal

Ciénaga

Montería

Ibagué

En el caso de Cartagena, la Alcaldía Mayor expidió el Decreto 2138 de 2025, mediante el cual se adoptan medidas de orden público en toda la ciudad.

Así las cosas, mediante la normativa se prohíbe la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 p.m. del sábado 18 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes 20 de octubre en todos los espacios públicos y establecimientos comerciales del Distrito de Cartagena.

Entretanto, en otras zonas del país como Antioquia, el secretario de Gobierno de la Gobernación, Luis Fernando Begué, señaló que el departamento está listo para este evento de elecciones de jovenes, pero entre las medidas no está imponer Ley Seca.

Cómo saber si fue elegido jurado de votación en los Consejos de Juventud 2025

Los jurados de votación son los encargados de atender las mesas durante la jornada, identificar a los votantes mediante el formulario E-10, entregar las tarjetas electorales y registrar la participación. Pueden ser designados ciudadanos entre los 14 y 60 años, seleccionados aleatoriamente por la Registraduría.

Los jóvenes que participarán en las elecciones pueden verificar su lugar de votación a través de la aplicación “AVotar”, disponible en Google Play y App Store.

Esta herramienta también permite consultar si se fue seleccionado como jurado y conocer la hora y el sitio asignado para cumplir el deber electoral.

Para conocer los candidatos a los Consejos de Juventud 2025, la Registraduría dispuso una sección especial en su portal: