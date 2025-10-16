La Registraduría informó en un comunicado que un total de 45.183 candidatos aspiran a obtener una de las 11.012 curules a proveer en todo el territorio colombiano, durante las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud que se llevarán a cabo este domingo 19 de octubre.

Por el Atlántico están inscritos 1.920 aspirantes, por Bolívar 1.866, por Sucre 1.515, por Córdoba 1.449, por Magdalena 1.418, por Cesar 1.289, por La Guajira 937 y por San Andrés y Providencia 102.

Así mismo, del total de candidatos, 23.973 son mujeres, 21.206 son hombres y cuatro son no binarios.

Estos candidatos conforman un total de 9.009 listas, distribuidas así: 4.331 por partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, 2.358 por listas de jóvenes independientes y 2.320 por procesos y prácticas organizativas formalmente constituidas.

“Es de resaltar que, el número de listas inscritas refleja un incremento del 15 % frente a las primeras elecciones de los Consejos de Juventud, realizadas en 2021; mientras que el número de candidatos aumentó en un 8 %, lo cual refleja el interés de los jóvenes en este espacio de participación democrática”, indicó la Organización Electoral.

Finalmente, la Registraduría señaló que los interesados pueden consultar los candidatos inscritos por circunscripción (local o municipal), departamento, municipio, localidad, agrupación política o nombre del candidato en la app ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita, en Google Play y App Store, y también está disponible en versión web: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/.