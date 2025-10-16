Luego de un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los tres hombres que participaron en el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana fueron condenados a 17 años y seis meses de cárcel.

La Fiscalía informó que los tres sujetos aceptaran los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones agravado.

Los involucrados responden a los nombres Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello.

“Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Nacional, capturaron a los hoy condenados, el pasado 13 de mayo en diligencias realizadas de manera simultánea en Prado (Tolima) y Cali (Valle del Cauca)”, se lee en un comunicado de la Fiscalía.

Hay que recordar que la comunicadora y docente se encontraba junto a su hermana María Norelia Correa en unas panadería del municipio de Enviado, en Antioquia, el pasado 28 de marzo, cuando fueron atacadas a bala por los mencionados tres hombres.

Dos hombres abordaron a las mujeres mientras estaban sentadas en una mesa, a uno de ellos no le funcionó el arma de fuego, mientras que el otro logró accionar el arma en contra de las humanidades de las hermanas.

Las autoridades determinaron que los implicados habrían recibido un pago de 30 millones de pesos para atentar en contra de las hermanas Correa y que habrían llegado desde Medellín días antes para planear el asesinato.

La principal hipótesis que se maneja sobre el crimen tendría que ver con una herencia de $3.000 millones, que incluiría un apartamento y locales comerciales.