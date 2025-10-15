La Policía Nacional desmanteló en los primeros doce días de octubre 72 laboratorios para el procesamiento de droga en cinco departamentos del país e incautó, entre otros, cerca de 1,7 toneladas de cocaína y de 50 kilos de heroína, informó este martes el director general de la institución, el general Carlos Fernando Triana.

Los operativos, según dijo Triana en su cuenta de la red social X, se realizaron en zonas rurales de Norte de Santander, Nariño, Guaviare, Meta y Cesar, donde los uniformados hallaron más de sesenta laboratorios para el procesamiento de base de coca, siete de clorhidrato de cocaína, uno de heroína y otro de permanganato de potasio.

“Durante la operación sostenida se incautaron 1.698 kilos de cocaína, 2.234 kilos de base de coca, 49 kilos de heroína, 41.136 galones de insumos líquidos, 18.093 kilos de insumos sólidos y 3.380 kilos de hoja de coca”, precisó Triana.

En lo que va de año, la Policía Nacional ha destruido 2.806 laboratorios para la producción de narcóticos, agregó la información.

Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y el país con más hectáreas sembradas de hoja de coca, con un total de 253.000 en 2023, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Esta cifra representa dos tercios de las 376.000 hectáreas de cultivos de coca en todo el mundo.

En septiembre pasado, Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países que considera cumplidores en la lucha antidrogas, un proceso conocido como ‘descertificación’ que al país suramericano no se le aplicaba desde 1997 y que el presidente Gustavo Petro calificó de “insulto” y de “instrumento de dominación y poder”.

Aun así, la Casa Blanca otorgó una exención para que la medida no afecte la ayuda al país andino en su lucha contra el narcotráfico.