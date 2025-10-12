Durante el Reinado Nacional del Turismo en Girardot, en Cundinamarca, terminó en tragedia este sábado 11 de octubre. Una tractomula no autorizada ingreso al recorrido del desfile de carrozas y provocó un grave accidente que dejó una mujer persona muerta y al menos 14 heridos.

De acuerdo con versiones preliminares del Cuerpo de Bomberos de Girardot, el vehículo, propiedad de un establecimiento comercial del municipio, transportaba a varias personas en el planchón trasero. En medio del recorrido, las barandas laterales cedieron, haciendo que varias de ellas cayeran al suelo.

La víctima fue identificada como María Alejandra García Mora, de 36 años, quien sufrió múltiples traumas tras caer del vehículo y quedar atrapada entre la multitud. Los organismos de socorro confirmaron que la mujer falleció en el lugar de los hechos.

Según el portal Infobae, algunos ocupantes del vehículo resultaron con heridas de gravedad al ser atropellados o golpeados durante la caída. “Sufrieron lesiones de gravedad al ser atropelladas o golpeadas por quienes también perdieron el equilibrio”.

Todos fueron trasladados de inmediato a distintos centros asistenciales del municipio, donde permanecen bajo observación médica.

En un comunicado oficial, la Alcaldía de Girardot y la Organización del Reinado Nacional del Turismo lamentaron profundamente lo sucedido y aclararon que el vehículo involucrado no estaba acreditado ni autorizado para participar en el desfile.

“El vehículo no hacía parte del recorrido logístico oficial ni del dispositivo de seguridad del evento”, expresó la administración municipal, que también informó que se activaron de inmediato los protocolos de atención y respuesta.

Asimismo, la Alcaldía pidió a los propietarios del tractocamión entregar toda la información necesaria para el avance de las investigaciones, que se desarrollan en coordinación con los organismos de seguridad y la Fiscalía General de la Nación.

“Reiteramos que este suceso es ajeno a la organización oficial del evento y lamentamos profundamente lo ocurrido”, señaló la entidad en su pronunciamiento.

Accidente de tractomula en el desfile de carrozas del Reinado Nacional del Turismo dejó una vicitma fatal y varios lesionados hoy en Girardot. pic.twitter.com/M3a3A1bOIB — Actualidad Informativa (@ActualidadInfo4) October 12, 2025

En redes sociales, familiares y amigos de María Alejandra García Mora expresaron su dolor por la inesperada pérdida.

“Más que una amiga, una persona alegre, comprometida y llena de luz. Su energía quedará para siempre en nuestra memoria”, escribió una de sus allegadas en Facebook.

El trágico hecho ha generado conmoción en Girardot y ha reabierto el debate sobre la seguridad y el control logístico en eventos masivos en el país.