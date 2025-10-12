La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, junto a la Central Unitaria de Trabajadores, convocó a marchas para el próximo martes 14 de octubre.

La intención de estos gremios es hacer varias exigencias ante la Corte Constitucional, al Senado y al Gobierno Nacional.

A la primera le piden que no dilate los procesos y declare exequibilidad de la Ley Pensional; al segundo la aprobación de la reforma de la salud, respetando el texto ya aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes; y al tercero la presentación del proyecto de ley orgánica del Sistema General de Participaciones (SGP) fundamental para garantizar los recursos de la educación, salud y agua potable en las entidades territoriales.

Por medio de las redes sociales Fecode y la CUT anunciaron las marchas, con los puntos de las concentraciones y los horarios.

En Bogotá, la convocatoria está programada para las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar.

Hay que recordar que este mismo día la Corte Constitucional discutirá la ponencia presentada por el magistrado José Fernando Ibáñez, que servirá de base para el fallo sobre la constitucionalidad de la reforma laboral aprobada en el Congreso.

La Sala Plena analizará los posibles vicios de trámite que fueron denunciados por la oposición durante el proceso legislativo.