Un nuevo atentado se registró en el departamento del Cauca en las últimas horas. Se trató de la detonación de un carrobomba en la vereda El Crucero de Pandiguando del municipio de El Tambo, cerca de la subestación de Policía.

El reporte preliminar indica que la explosión dejó a dos personas heridas, quienes fueron trasladas a un centro de salud cercano. Posteriormente, los lesionados fueron trasladados, por la gravedad de sus heridas, a la ciudad de Popayán.

“Son dos personas, hombre y mujer, ellos ingresaron inicialmente al hospital del Tambo, una de ellas egresa como urgencia vital y luego remitida al Hospital San José de Popayán y la otra persona después egreso, ya que no registro heridas, ni alteraciones que permitiera su hospitalización”, dijo Carolina Camargo, secretaria de salud del Cauca.

La mujer hospitalizada fue identificada como Andry Yuleiby Pino Gómez y se conoció que presentó heridas de consideración en su cuerpo producto de la onda expansiva.

El carrobomba fue dejado, abandonado, cerca de la estructura que sirve para la Policía en la vereda.