La Universidad de Antioquia, la Universidad EAFIT y la Universidad Pontificia Bolivariana lograron posiciones destacadas en el QS Latin America & The Caribbean University Rankings 2026, que evalúa la calidad de las instituciones de educación superior en la región. La clasificación, publicada por Quacquarelli Symonds (QS), ubicó a estas tres universidades de Medellín entre las primeras 12 del país.

En la más reciente edición del listado, la Universidad de Antioquia alcanzó el cuarto puesto a nivel nacional, consolidándose como una de las principales referentes de la educación superior en Colombia. Por su parte, EAFIT se ubicó en la séptima posición, superando a universidades como el Externado de Colombia y la Universidad del Norte.

La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) logró el puesto once, ubicándose por encima de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad ICESI.

Otras instituciones de Medellín también obtuvieron resultados destacados: la Universidad de Medellín se posicionó en el lugar 14, mientras que la EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia) alcanzó el puesto 18.

Indicadores de evaluación

El ranking de QS considera diferentes aspectos para medir la calidad académica e institucional. Entre los principales criterios se encuentran:

Reputación académica y entre empleadores

Producción científica e impacto digital

Relación entre docentes y estudiantes

Porcentaje de profesores con doctorado

Internacionalización

De acuerdo con Isabel Gómez Yepes, directora de Desarrollo Institucional y Vínculos de EAFIT, “la Universidad sigue mostrando resultados muy positivos y, entre todos los indicadores, el de reputación entre empleadores continúa siendo el más alto”.

Universidades líderes en el país

El listado de QS para Colombia en 2026 fue encabezado por la Universidad de los Andes, seguida de la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana.

El top 12 del país quedó de la siguiente manera: