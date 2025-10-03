El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes cómo avanza el proceso consular de las colombianas Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango, detenidas por el Ejército de Israel a bordo de la flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria hacia Gaza. Las activistas iban en la embarcación HIO junto a la delegación colombiana, cuando fueron interceptadas por tropas de ese país.
Las jóvenes activistas, que se encuentran detenidas en una prisión en el desierto israelí desde el pasado 1 de octubre, aceptaron ser deportadas de Israel a Colombia.
Las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas de la Flotilla, aceptan ser deportadas de Israel
En esta prisión se encuentran alrededor de los 450 detenidos de varias nacionalidades que fueron apresados en los barcos de la Flotilla, “la mayoría” de los cuales firmaron a favor de ser deportados a sus países de origen, según una fuente de la propia cárcel.
Bedoya y Barreto ya recibieron la visita de funcionarios consulares de Colombia, quienes anunciaron que el Gobierno colombiano ha coordinado gestiones para garantizar su integridad y respeto al derecho internacional humanitario.
Frente a esto, la Cancillería señaló en la tarde de este viernes que “durante la visita, las connacionales expresaron preocupaciones sobre sus condiciones, incluyendo falta de alimentación en las últimas 48 horas y limitaciones en el acceso a agua potable. También informaron haber sido sometidas a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico. La Cancillería a través de la oficina consular en Tel Aviv, solicitó de manera inmediata a las autoridades israelíes respetar los derechos humanos de las ciudadanas y garantizarles condiciones adecuadas mientras permanecen bajo su custodia, incluyendo acceso a agua y alimentación”.
De igual manera, la cartera indicó que las jóvenes firmaron un documento mediante el cual se acogieron a un “procedimiento de deportación expedita”, que se cumpliría en un plazo máximo de 72 horas.
La Cancillería aseguró además que mantiene comunicación constante con las autoridades competentes y con las familias de las connacionales, y continuará acompañando de manera activa el proceso de ambas activistas colombianas para garantizar su retorno seguro.
“El Gobierno de Colombia reitera su condena al genocidio en Gaza y a la captura en aguas internacionales de una embarcación civil con ayuda humanitaria, así como de los procedimientos contrarios a los Derechos Humanos a los que han sido sometidas las dos connacionales y otros integrantes de la Flotilla humanitaria Global Sumud (GSF)”, añade el comunicado.