La ola de inseguridad sigue azotando a la ciudad de Bucaramanga. Recientemente se conoció el caso de un violento robo registrado en el barrio La Floresta, donde hombres fuertemente armados ingresaron un edificio residencial y amordazaron a varios de sus habitantes.

Se conoció el hurto se presentó a eso de las 3 de la tarde del pasado 30 de septiembre, cuando los hombre ingresaron al edificio, ubicado diagonal al Parque La Flora, utilizando un control remoto.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en los sujetos, quienes se movilizaban en moto, ingresan al lugar y llegan hasta el cuatro piso de edificio. Allí, ingresan a uno de los apartamentos tras romper el vidrio de una ventana que les dio acceso a la cocina.

Vale mencionar, que el inmueble se encontraba solo, por lo que los delincuentes tuvieron el tiempo suficiente para extraer los objetos de valor. Luego de cometer el hurto, los criminales tomaron el ascensor para emprender la huida; sin embargo, se encontraron con los residentes de otros apartamentos.

Se trata de Fabián Mauricio Porras, residente del sexto piso y Carolina Prada, del octavo, quienes fueron interceptados por los ladrones por los ladrones.

Ante esto, los criminales los intimidaron y obligaron a llevarlos hasta el apartamento de Porras, donde lo amordazaron, al igual que a su novia Carolina y a una empleada.

Los criminales utilizaron toallas para atarlos de pies y manos. Sin embargo, Carolina logró desatarse y llamar a las autoridades para explicar lo que sucedía.

“Los amordazaron, amordazaron a la señora del aseo, amordazaron a mi primo y a Carolina, la amarraron, pero solamente le amarraron los pies. Me dice mi primo que ellos cogieron unas toallas, las rompieron y con esas toallas los amarraron, los amarraron de pies y de manos. Entonces, por eso ella pudo salir, pudo abrir y pudo después comunicarse y hacer una denuncia y llamar a la policía”, relató Carlos Andrés López Porras, primo de Fabián, en diálogo con ‘El Tiempo’.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes lograron llevarse varios teléfonos celulares, entre ellos un Iphone 15, y varias prendas de oro. El monto del robo equivale aproximadamente a 20 millones de pesos.

“Le robaron los celulares, los amenazaron con un arma de fuego, le robaron objetos de valor, unas cadenas, los amenazaron de muerte, y después salieron. Lo que no se sabe y se está investigando es que, según las cámaras, ellos entraron por el parqueadero en una moto y tenían el control para ingresar al edificio. Entonces, no se sabe si es algo interno, bueno, no se sabe”, añadió.

Por el momento, la Policía de Metropolitana de Bucaramanga adelanta investigaciones y analiza las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los delincuentes.