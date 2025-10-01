La Alcaldía de Bogotá denegó este miércoles, en primera instancia, la autorización para el concierto de la banda Guns N’ Roses, programado para el martes de la próxima semana en el Vive Claro, donde fue cancelado el sábado pasado el show del rapero Kendrick Lamar porque el recinto no tenía todos los permisos para su realización.

La Secretaría de Gobierno de la capital colombiana negó en una resolución “la autorización para realizar el espectáculo público de las artes escénicas denominado ‘GUNS N ROSES’ programado para efectuarse el 7 de octubre de 2025 en Vive Claro”, solicitada por la compañía Páramo Presenta, organizadora del concierto.

Al explicar su decisión, que puede ser apelada ante la misma Secretaría de Gobierno, la entidad señaló que el concierto de los Guns N’ Roses no recibió los conceptos favorables de Bomberos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la Policía y la Secretaría de Movilidad para su celebración.

El sábado pasado, el concierto que Kendrick Lamar iba a ofrecer en el recinto Vive Claro fue cancelado poco antes de comenzar por “problemas técnicos”.

El Vive Claro, con capacidad para 40.000 personas e inaugurado hace dos meses, celebraba así el que debía ser su segundo gran concierto tras la presentación de Green Day a comienzos de septiembre.

Sin embargo, tras el concierto de Green Day, el recinto fue objeto de críticas porque los asistentes se quejaron del fuerte movimiento de las gradas cuando saltaban, mientras que en videos que se han hecho virales se ve cómo las luces del lugar se movían peligrosamente.

El Vive Claro también tiene programados shows de Imagine Dragons (17 de octubre), Linkin Park (25 de octubre), Shakira (1 de noviembre), Blessd (22 de noviembre) y My Chemical Romance (22 de enero).