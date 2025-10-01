Una bebé recién nacida fue atendida por la Policía Nacional al interior de la Terminal de Transporte Salitre de Bogotá, el pasado 7 de septiembre.

La menor, que lloraba sin consuelo y mostraba claros signos de hambre, fue encontrada en brazos de un hombre que no garantizaba condiciones seguras para su cuidado.

De inmediato, los uniformados verificaron que la bebé necesitaba atención alimentaria urgente. En medio del procedimiento, una patrullera del Grupo de Infancia y Adolescencia le ofreció leche materna directamente para calmarla.

Policía Nacional Patrullera del Grupo de Infancia y Adolescencia le ofreció leche materna a una bebé para calmarla.

La niña pudo calmarse y cesar su llanto. Las autoridades precisaron que la familia de la recién nacida, proveniente del extranjero y en condición de desplazamiento, no contaba con documentos que confirmaran vínculos de consanguinidad.

Por tal motivo, la menor fue dejada bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras se definen las medidas de restablecimiento de derechos.

#BOGOTÁ| Una bebé recién nacida fue rescatada en la Terminal de Transporte Salitre en Bogotá. Estaba en brazos de un hombre que dijo ser su tío, pero no presentó documentos que acreditaran el parentesco.

La recién nacida presentaba signos de atención alimentaria urgente, por lo… pic.twitter.com/osqpEc4w8E — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2025

La teniente coronel Zuly Ortiz, de la Policía Metropolitana de Bogotá, precisó: “La Policía Nacional reafirma su compromiso de acompañar a la niñez en situaciones de riesgo y de trabajar junto a las instituciones del Estado para brindar protección efectiva”.