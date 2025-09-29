La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por un presunto incremento injustificado de su patrimonio cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico.

En la época en materia de investigación, según el órgano de control, Petro Burgos registró gastos por más de 1.400 millones de pesos colombianos, una cifra muy superior a la que ganaba como asambleísta.

De acuerdo con el Ministerio Público, la presente investigación se inició de luego de las revelaciones de Dayssuris del Carmen Vásquez, exesposa de Nicolas Fernando Petro Burgos, en la cual se expuso que el entonces diputado del Departamento del Atlántico, habría, presuntamente recibido dinero de forma irregular de los señores Samuel Santander López Sierra y Gabriel Elías Hilsaca Acosta, para la financiación de la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Francisco Petro Urrego.

En este sentido, según las declaraciones de Vásquez, Petro Burgos se habría de estos dineros para sufragar sus gastos personales y la adquisición de bienes.

La Procuraduría aseguró que está demostrado que Petro Burgos actuó de forma consciente y voluntariamente, “conociendo la ilicitud de su comportamiento dirigido a la trasgresión de las normas citadas”, teniendo el deber de actuar conforme a derecho, sin embargo no lo hizo, por el contrario, con las pruebas tanto testimoniales y documentales obrantes en el expediente, se advierte con “meridana claridad que el investigado no solo conocía la ilicitud de conducta sino que quiso ocultarla, verbigracia, con la utilización de terceras personas”.