Por algunas anomalías en la estructura del sitio, Hoteles Decameron informó el cierre de operaciones del Hotel Aquarium en San Andrés.

Estados Unidos asegura que Colombia no tendrá “repercusiones” por discurso de Petro en la ONU

Pacto Histórico no realizará consulta en octubre; elegirán candidato presidencial con otro mecanismo

Petro pide investigar ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe

La empresa informó que la medida fue tomada precisamente para preservar la seguridad de sus huéspedes y empleados. El pasado 22 de septiembre recibieron el estudio de cómo se encontraban las instalaciones.

Indicaron que cuando conocieron la información de inmediato empezaron a reubicar en otros hoteles a los huéspedes. Por otro lado, también se están encargando de reubicar o reembolsar el dinero a los clientes que ya habían reservado.

Decameron Aquarium Hotel Aquarium en San Andrés.

Este inmueble se encuentra bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, pero desde 1998 operó Hoteles Decameron al hotel Aquarium.

“Esta decisión obedece al resultado preliminar de un estudio de ingeniería recibido el 22 de septiembre, que señala anomalías en la estructura de las instalaciones y que eventualmente podrían comprometer la estabilidad física del hotel”, dice la cadena en un comunicado.

Hotel Aquarium en San Andrés. Por algunas anomalías en la estructura del sitio, Hoteles Decameron informó el cierre de operaciones del Hotel Aquarium en San Andrés.

Asimismo, manifestaron que estarán cerrados hasta que se tenga con certeza la seguridad de las instalaciones para los huéspedes.