David Díaz Hernández fue presentado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), por estar implicado en el presunto abuso sexual de una menor de 13 años, en el barrio Paraíso Mirador, sur de Bogotá.

Todo empezó el pasado 11 de noviembre de 2024 cuando la familia de la niña contrató al músico para tocar en una celebración. Al parecer, en la fiesta el hombre le pidió número de teléfono a la menor.

Luego, la contacto por WhatsApp para verse en diferentes sitios entre noviembre de 2024 y enero de 2025, en donde ocurrieron los presuntos abusos sexuales.

Asimismo, la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal abusivo con actos sexuales con menor de 14 años, pero durante el control de garantías, no aceptó los cargos en su contra.

Igualmente, le fue impuesta la medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.