Las autoridades colombianas detuvieron a 22 presuntos miembros del grupo paramilitar Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en varias operaciones ejecutadas en los departamentos caribeños de Magdalena, Cesar y La Guajira, informó este martes el Ejército.

Miembros de esa institución y de la Policía capturaron a los 22 supuestos miembros de esta banda en operaciones militares realizadas en las ciudades de Valledupar, Santa Marta y Riohacha, y en los municipios de Fonseca, Maicao, Distracción, Barrancas y Dibulla, detalló el Ejército en un comunicado.

Entre los detenidos están presuntos criminales identificados con los alias de Mija, Eliud, Ovejo, Carlos, Ninfa, Laris, Fuenmayor, María Paula, Sargento, Mairon, El Mecánico, La Profe, Rupe, Cholo, Japo, Fragozo, Alex, Carlos, El Tesorero, Neider y Víctor Barrios.

Estas personas están acusadas de delitos como extorsión, narcotráfico, reclutamiento de menores y tráfico de armas, entre otros.

“Durante el procedimiento se incautaron armas largas y cortas, así como municiones de varios calibres, granadas de mano y alucinógenos tipo marihuana y celulares”, agregó el Ejército.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca, nacieron de la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo al que más homicidios se le atribuyen durante el conflicto armado colombiano.

Esta banda actúa principalmente en el departamento del Magdalena, teniendo su base en la Sierra Nevada de Santa Marta, desde donde dirige redes de narcotráfico y extorsión en esta turística zona.