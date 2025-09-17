En la noche del pasado martes 16 septiembre se registró un motín en la estación de Policía de Funza, en Cundinamarca. Doce reclusos resultaron heridos, sin embargo, cinco de ellos fallecieron debido a “paros cardiorrespiratorios” por la inhalación de humo.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que otros siete internos permanecen en observación médica, y que de acuerdo al reporte de los bomberos ninguno presentaba quemaduras.

Según información preliminar, estas personas privadas de la libertad habrían quemado colchones e iniciaron un incendio. Los Bomberos de Cundinamarca atendieron la situación y trasladaron a los reclusos afectados a diferentes centros hospitalarios.

El gobernador Rey señaló además que ya se entregaron instrucciones a la Policía y se solicitó a la Fiscalía iniciar con las investigaciones respectivas para determinar cómo sucedieron los hechos, que dejó a varios internos muertos.