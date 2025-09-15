En Piedecuesta, Santander, se encuentran consternados por el asesinato de un joven de 23 años este domingo 14 de septiembre, cuando salía de una fiesta de 15 años.

El joven, identificado como Yorlebinson Oviedo Jiménez, fue atacado a machete por varios menores de edad, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, a las afueras del salón comunal del barrio Paseo del Puente 2.

Varias personas presentes alertaron de la agresión a la Policía y auxiliaron al joven. Pese a la intervención policial y el rápido traslado de Oviedo Jiménez al Hospital Local de Piedecuesta, y su posterior traslado al Hospital Internacional de Colombia, falleció minutos después.

Las autoridades empezaron las investigaciones, hasta ahora aseguran desconocer si el joven tenía amenazas de muerte o si había tenido problemas previos con los agresores.

Los investigadores indicaron que ya han adelantado la revisión de videos de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos y familiares, para poder así determinar las causas de la agresión e identificar a los agresores.

Capturan a hombre que abusaba de una niña de 12 años: un hermano que escapó logró avisar a las autoridades

El CTI de la Fiscalía, junto a la Policía, logró capturar a un hombre en el departamento de Santander acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años.

La Fiscalía detalló que se trata de una investigación que empezó desde noviembre de 2024, cuando un menor de edad fue encontrado solo y con golpes en la vía pública del municipio de Gámbita.

El menor relató que se había escapado de su casa porque su mamá iba a castigarlo con un lazo, pues le había contado que su padrastro había abusado de su hermanita de apenas 12 años.

La Fiscalía Séptima Seccional de San Gil asumió la investigación, que luego terminó con una orden de captura contra el hombre emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota.

Se conoció que el implicado trabaja como contratista de una empresa de aseo. Fue detenido en una vía pública justo al frente de la estación de Policía de Gámbita.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de actos sexuales violentos agravados.