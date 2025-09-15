Hasta este lunes 15 de septiembre es el plazo para que el Gobierno de Estados Unidos dé a conocer la decisión sobre la certificación a Colombia en la lucha antidroga. Sobre este tema se refirió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, asegurando, entre otras cosas, que han hecho todo lo posible para neutralizar el narcotráfico.

“Nosotros hemos hecho absolutamente todo por no solamente lograr la certificación, sino también por neutralizar el narcotráfico. La decisión que tome Estados Unidos esperemos que esté acorde a todo lo que hemos hecho. Más de 11 mil hectáreas entre erradicadas y sustituidas, 700 toneladas incautadas, lo que equivale a más de 450 millones de dosis letales que dejaron de llegar al exterior...”, dijo el ministro Sánchez en Blu Radio.

“Lo único que refleja esto es el compromiso de Colombia para combatir el narcotráfico. Tengo fe y confianza de que se dé. Si no de pierden las naciones, ganan los criminales”, agregó.

Cuestionado sobre si Estados Unidos ha reclamado la baja cifra de erradicación de cultivos ilícitos, Sánchez aseguró que apenas hace mes y medio empezó a “inyectarse” dinero al programa de sustitución, lo que permitiría, de acuerdo con sus palabras, cumplir la meta de 30 mil hectáreas erradicadas al final del año.

