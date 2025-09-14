Un aberrante caso de violencia infantil tiene consternada a la ciudad de Medellín. Se trata de un niño de cuatro años quien se encuentra en estado crítico en un centro de salud luego de recibir una brutal golpiza, al parecer por parte de su propio padre.

La información empezó a ser difundida en redes sociales, y fue confirmada por el mismo alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

“Dolor e indignación. He recibido en un reporte de un niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte por una fuerte golpiza de su padre. Desgraciado. El niño fue atendido inicialmente en el Hospital Infantil y debió ser traslado al Hospital General de Medellín”, se lee en parte de la publicación del mandatario local.

Agregó: “Me he comunicado con el general Castaño, comandante Policía Metropolitana y le he pedido priorizar este caso y dar con el paradero de este salvaje. Por Dios, hasta cuándo? A nuestros niños se les cuida”.

El mismo brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ofreció detalles sobre lo ocurrido. Confirmó que el menor tiene nacionalidad venezolana y tiene contusiones en su cabeza y tórax.

“Tiene múltiples contusiones en cabeza y tórax. Según el reporte del personal de salud, el niño se encuentra en estado crítico con diagnóstico de trauma craneoencefálico y contusiones en diferentes partes del cuerpo”, comunicó el comandante.

“Disponemos de todas nuestras capacidades técnicas y humanas para presentar al agresor ante la justicia por el delito de tentativa de homicidio”, agregó.