Este próximo 20 de septiembre es el Día del Amor y Amistad en Colombia, y por eso, la billetera digital Nequi lanzó la campaña “Pasa la voz y gana lucas”, del 5 de septiembre al 2 de octubre de 2025.

¿De qué trata? Nequi explicó que básicamente todos los usuarios de Nequi que inciten a una persona a usarlo ya sea con remesas o plata desde PayPal o Payoneer, ganarán un dinero extra.

¿Cuánto le pagan por referir Nequi a un amigo?

Esto dependerá de cada referido, por ejemplo, puede que le paguen hasta 15.000 pesos por cada uno. Por eso, se enfocan entre más personas invite más dinero ganará.

Ahora bien, si el referido recibe una remesa, gana $15.000 por cada uno (hasta 5.500 premios disponibles). También, si el referido trae plata por primera vez desde PayPal o Payoneer, gana $10.000 por cada uno (hasta 4.000 premios disponibles).

Nequi ha destacado que los incentivos lo entregarán semanalmente, durante la vigencia de la campaña. Ese dinero ganado lo verá reflejado en su cuenta 30 días después de terminar la campaña.

Igualmente, debe tener en cuenta que, solo puede invitar a más de un amigo cada semana. Además, solo ganan los primeros en cumplir las condiciones cada semana (1.375 para remesas y 1.000 para PayPal/Payoneer).

¿Cómo obtener su código de referido en Nequi?