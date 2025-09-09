Cuatro miembros de la Infantería de Marina de la Fuerza Naval de la Amazonía fueron atacados con un artefacto explosivo en el corregimiento de La Tagua, municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), este lunes 8 de septiembre.

Leer más: Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, confirmó que sí presentó su carta de renuncia

De acuerdo con las autoridades el atentado habría sido perpetrado por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) “Carolina Ramírez”.

Los infantes de Marina que resultaron lesionados fueron trasladados hasta un Establecimiento de Sanidad Militar del Ejército Nacional y posteriormente evacuados hacia la ciudad de Florencia, Caquetá, donde reciben atención médica.

Lea acá: Precandidato presidencial Daniel Quintero denunció presunto atentado en Valledupar

Además, reportaron que dos buques y un elemento de combate fluvial de la Armada de Colombia fueron afectados.