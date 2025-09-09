Los confusos hechos que ocurrieron en la madrugada del lunes 8 de septiembre en el río Patía, Nariño, donde fue atacada por la Armada la embarcación en la que viajaba la alcaldesa del municipio de Mosquera con algunos miembros de su equipo, tiene más preguntas que respuestas.

Indagación disciplinaria por ataque de la Armada a lancha de alcaldesa de Mosquera, Nariño

De momento existe un cruce de versiones entre la Armada Nacional, que defiende su proceder, y la Alcaldía de Mosquera que condena este ataque que dejó un muerto y un herido.

Por un lado, el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, almirante Camilo Mauricio Gutiérrez, habló en Blu Radio e indicó que el proceder la institución aún no puede calificarse como error.

“No sabemos si fue un error todavía, eso es materia de investigación.Fue un hecho confuso, un hecho fortuito, en el que se cruzó una embarcación desconocida con una de infantería marina", explicó.

Defensoría pide investigar el ataque contra embarcación de la alcaldesa de Mosquera, Nariño

Asimismo, indicó que uniformados de la Armada hicieron dieron un previo aviso y varias advertencias para la embarcación, pues la institución asegura que esta iba a alta velocidad, sin luces y en sentido de colisión, por lo que luego procedieron a disparar para advertir al barco.

“Nos informan que hicieron los llamados a viva voz para detener la embarcación y por último efectuaron disparos de advertencia. Hasta ese momento no teníamos conocimiento de que allí viajaba la alcaldesa”, señaló el miembro de la Fuerza Naval.

Sin embargo, la Alcaldía de Mosquera, en un comunicado, desmintió dicha versión, pues aseguró que “la comitiva fue sorprendida por una reacción desproporcionada por parte de unidades militares, quienes abrieron fuego contra la embarcación sin que mediara advertencia previa, desencadenando el fatal desenlace que dejó herido al escolta Alvin Mosquera Peralta y le quitó la vida al asesor Luis Fernando Sánchez Caicedo, poniendo en riesgo también la vida de la mandataria local”.

Sobre el motivo por el que salieron a esa hora de la madrugada, la Alcaldía enfatizó que “la hora de salida obedece a las dinámicas propias de la marea del Pacífico colombiano, y, para el caso de Mosquera, el punto más alto era a las 3:51 a. m.”.

Concluyeron en un llamado a la Armada y al presidente Gustavo Petro de rectificarse por lo publicado en redes sociales y lo mencionado ante medios de comunicación.

Como se sabe, el mandatario se pronunció en X un mensaje en el que lamentó la muerte de Luis Fernando Sánchez, quien trabajaba como asesor de Karen Pineda, la mandataria local e indicó que“ el incumplimiento de los protocolos de seguridad, hizo disparar al guardia en el retén oficial en Tumaco y tuvo este lamentable desenlace”.