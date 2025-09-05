Iván Velásquez presentó sus cartas credenciales como nuevo embajador de Colombia en la Santa Sede al papa León XIV.

VATICAN MEDIA /EFE Vatican City (Vatican City State (Holy See)), 05/09/2025.- A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Leo XIV and Colombia's Ambassador Ivan Velasquez Gomez during a meeting in Vatican City, 05 September 2025. (Papa) EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

El exministro de Defensa se posesionó el pasado mes de julio en el cargo, para reemplazar en la misión que adelantaba Alberto Ospina.

Velásquez presentó en febrero pasado su dimisión irrevocable al cargo de ministro de Defensa, en medio de una crisis del gabinete del presidente Gustavo Petro y de una ola de inseguridad en el país, donde han aumentado las acciones de los grupos armados ilegales.

Vale mencionar que a comienzos del mes de junio, una Sala de Apelaciones de Guatemala solicitó la detención de Velásquez y de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, quienes integraron la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La orden de detención emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco obedeció a supuestas irregularidades durante el trabajo de Velásquez y Camargo en la Cicig por el caso Odebrecht.