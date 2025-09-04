El presidente Gustavo Petro llegó a Japón en la noche de este miércoles para afianzar las relaciones bilaterales con el país asiático, y participar en la Expo Mundial. La agenda del mandatario va hasta el domingo 7 de septiembre.

El jefe de Estado fue recibido por las autoridades locales y sostendrá a partir de este jueves reuniones con la Liga Parlamentaria, con el primer ministro Shigeru Ishiba y con el Comité Económico Conjunto de la Federación Japonesa de Empresarios, Keidanren.

Asimismo, viajará a Osaka para participar de la Expo Mundial 2025, un evento que reúne alrededor de 160 países bajo el lema “Diseñando la ciudad del futuro para nuestras vidas”.

“La presencia de Colombia en Osaka también impulsa las relaciones comerciales y de inversión. En 2024 las exportaciones no minero-energéticas hacia Japón alcanzaron US$293,4 millones, con productos como café verde, flores frescas, derivados del café y agroindustria. Entre 2000 y 2024, Japón acumuló US$766,9 millones en inversión extranjera directa en Colombia, consolidándose como el tercer inversionista asiático en el país, después de China e India, con más de 45 empresas instaladas en el territorio nacional”, indicó la Presidencia a través de un comunicado.

Cabe señalar que la llegada del presidente Petro a Japón se dio en medio de un momento de tensión política en el país, tras la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Desde suelo nipón, el jefe de Estado arremetió contra la plenaria del Senado por escoger al magistrado Carlos Camargo Assis para el cargo. El exdefensor del Pueblo obtuvo la victoria con 62 votos, mientras que la candidata del oficialismo, María Patricia Balanta, perdió con 41.

Según el presidente Petro, el proceso de elección se habría efectuado con una serie de irregularidades que pondrían en duda las intensiones del órgano legislativo.

“Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la Corte. Mentirosos sucios. Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hace tres días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los derechos de la gente, sin pena”, aseguró Petro, a través de su cuenta de X.