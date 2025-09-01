Las peleas en el mundo del deporte son comunes. A nivel competitivo, cuando no se piensa con cabeza fría, es recurrente ver a deportistas discutiendo entre sí, sea con rivales o con los árbitros.

Leer también: Video: evacúan vuelo entre Bucaramanga y Bogotá tras amenazas de un hombre con posibles explosivos

Otra situación que ha presenta constantemente, sin que una cantidad de medidas importantes den resultado para evitarlo, es las peleas entre hinchas. Por más que las diferentes ligas y confederaciones sanciones a los equipos, continúa pasando.

Sin embargo, lo que sí ha crecido en los últimos años en cuanto el fútbol y otros deportes se refiere, y que se ha difundido ampliamente en redes sociales, son las peleas entre los padres o representantes de los niños que participan en torneos infantiles.

En Colombia no se escapa de esta situación. Recientemente se difundieron video de una pelea que protagonizaron unos padres durante un torneo infantil de fútbol en el departamento de Santander.

La pelea se presentó en medio de un compromiso de equipos de la categoría Sub-10 de la Liga Santandereana de fútbol, en las canchas de la Hacienda Santa Bárbara, en Bucaramanga.

Lo que sota en el video es que los padres se pelearon mientras sus hijos seguían disputando un partido. Después de varios minutos, el encuentro se tuvo que detener.

Importante: Mecánico de 21 años fue asesinado en su casa con el cordón de un zapato

En las imágenes se nota que varios de los presentes, hombres y mujeres, corren detrás de un hombre, para agredirlo. En uno de los videos se observa a un niño, vestido con uniforme de equipo de fútbol, también tratando de participar en la trifulca.

Aún se desconoce qué causó la trifulca, pero vecinos del sector han declarado a medios locales que las peleas son recurrentes cada fin de semana que disputan partidos del torneo infantil.

“Terrible y espantoso. Hoy en día los padres se involucran demasiado. Mientras los niños se divierten, ellos terminan insultando al árbitro, a los técnicos y hasta peleando entre ellos. Esto cada día está peor”, dijo Eduardo Villamizar Mutis, secretario de la Liga y asesor del Comité Disciplinario, a Vanguardia.