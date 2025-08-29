Un ciudadano estadounidense identificado como Ally Correa, odontólogo y residente en un exclusivo sector de Miami, fue capturado luego de que las autoridades hallaran en su celular contenido sexual con una menor de edad, material que habría sido grabado durante uno de sus viajes a Medellín, Colombia.

La operación fue coordinada entre la Embajada de Estados Unidos, HSI Miami, la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín, entidades que confirmaron que la investigación sigue abierta para determinar si el extranjero estaría relacionado con otros hechos delictivos en la capital antioqueña.

Este caso se suma a los resultados de la ofensiva internacional contra la explotación sexual infantil, que desde 2024 ha dejado 23 extranjeros inadmitidos, 2 expulsados, 15 capturados y 2 judicializados.

Entre los procesos más graves están el de un ciudadano sentenciado a cadena perpetua y otro condenado a 21 años de prisión.