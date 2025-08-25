El expresidente Álvaro Uribe radicó una carta ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que indica que renuncia a la prescripción de la acción penal en su contra, por el caso que enfrenta por soborno a testigos y fraude procesal: “La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”.

Por ello, les pidió el exmandatario a los magistrados que “acepten, en los términos del artículo 85 del Código Penal, la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mí caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo”.

La decisión del ex jefe de Estado, dada a conocer este lunes, se produce a mes y medio de que venza el plazo legal para que haya una sentencia en firme en su proceso, la cual está establecida para el 16 de octubre.

Al respecto, el abogado penalista Francisco Bernate explica que “efectivamente la legislación colombiana permite la renuncia a la prescripción por una sola vez, el efecto es que vuelve a correr el término por dos años más. El requisito es que lo haga la persona enjuiciada de manera directa y voluntaria. La discusión pasa porque se renuncia a lo que se tiene, de manera que esta renuncia a la prescripción tiene un efecto simbólico pero no jurídico. Tendrá efecto jurídico si el Tribunal decreta la prescripción y la persona renuncia”.

A su vez, el abogado constitucionalista Germán Calderón España, quien por las redes había recomendado al ex presidente de la República la renuncia a la prescripción, había indicado que este recurso era “para que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tenga tiempo necesario para revisar el fallo de primera instancia con rigor: ¿Valdría más un análisis riguroso y sin afán de la sentencia de primera instancia en el caso del expresidente Uribe, que una decisión del Tribunal ligera y contra el tiempo?”.

A su vez, la abogada Carolina Restrepo, comentó que “la ley ofrece la prescripción como un derecho; Uribe demuestra que el derecho verdadero es el de ser juzgado en el fondo. Esa es la diferencia entre el privilegio y la República: el privilegio extingue la acción, la República exige la verdad. Uribe no aceptó el privilegio de la prescripción. Lo entregó. Lo puso a un lado para decirle a Colombia: júzguenme de frente, con pruebas, con la ley, con la conciencia. No busco impunidad, busco claridad.

Y el legista Santiago Trespalacios indicó que “sobre la renuncia a la prescripción de Uribe hay dos posiciones encontradas sumamente interesantes: Una, no puede renunciar porque aún no ha ocurrido; y dos, sí puede renunciar pues estaría renunciando a la expectativa válida de que posiblemente ocurra. Mi opinión es que sí puede renunciar a la prescripción, pues esta constituye un derecho sustancial en cabeza de él, y aunque todavía no se ha configurado, sí puede renunciar al término que está contando. Quien puede lo más puede lo menos, es decir, si el expresidente podría renunciar a la prescripción ya consumada con mayor razón al término de para su configuración desde antes”.

El expresidente Uribe indica que con esta decisión busca dar ejemplo en camino a la verdad.

“A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”, indica el documento.

“Servir a Colombia ha sido el máximo honor que he recibido en mi vida. La confianza depositada en mí, por la patria y mis compatriotas, me impone, en esta encrucijada, dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto y coherente con lo que he defendido a lo largo de mi vida; la verdad.”

De igual modo, denunció que su derecho a ser oído durante la primera instancia no fue respetado.

“A lo largo de este proceso me he aferrado a la garantía más básica que asiste a todos los ciudadanos, el derecho a ser oído. En desarrollo de esta premisa fundamental, no sólo renuncié a mi derecho a guardar silencio, sino que procuré, por conducto de mis abogados, acompañar al juicio nutrida prueba, testimonial y documental. De ello, da cuenta el hecho de que fueron aproximadamente setenta (70) sesiones de audiencia en donde se recogió toda la práctica probatoria”, explicó el exmandatario.

“Estimo, con respeto, que ese derecho a ser oído no fue respetado materialmente por la primera instancia. Eso se aprecia en el fallo que, a pesar de extenso, echó de menos la valoración de gran parte de los hechos probados en juicio.”, agregó.

Y concluyó: “En ese sentido, sería hipócrita de mi parte reclamar mí derecho a ser escuchado, en procura de la verdad, y pretender que ello se realice por la Sala de forma real y adecuada, en un término bastante inferior a aquel que se requiere sólo para tener la oportunidad de escuchar todas las audiencias, revisar los alegatos de conclusión, estudiar el fallo de primera instancia y cotejar, uno a uno, los errores atribuidos al fallo en tres impugnaciones, contrastándolos con los alegatos de los no recurrentes”.