La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) señalados de haber abusado sexualmente de una privada de la libertad en la cárcel El COPED Pedregal de la ciudad de Medellín.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, los abusos ocurrieron el 29 de agosto y el 5 de septiembre del 2024, cuando los integrantes del Inpec, por separado, ingresaron a su celda y la agredieron verbal y físicamente para luego cometer el abuso sexual.

La interna relató a las autoridades que en la madrugada del 29 de agosto del año pasado uno de los dragoneantes entró a la celda No. 15 de la UTE (Unidad de Tratamiento Especial) en la que permanecía privada de la libertad, la intimidó, maltrató física y verbalmente, para luego someterla sexualmente en medio de amenazas.

Este hecho se repitió en la madruga del 5 de septiembre, pero con otro guarda, quien repitió las agresiones en su contra.

“Posteriormente, soportó intimidaciones que buscaban callarla y evitar que reportara lo sucedido”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

La reclusa decidió interponer la denuncia y la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso y adelantó varias actividades de policía judicial que permitieron identificar y obtener elementos materiales probatorios contra los posibles agresores.

Se trata de los dragoneantes Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez. “Este último, de acuerdo con pruebas de ADN realizadas, dejó en estado de embarazo a la víctima producto de la agresión sexual”, señaló el ente acusador.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia) ejecutaron la captura de Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez.

Luego la Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión. Los cargo no fueron aceptados.

Por disposición del juez de control de garantías Castaño Sánchez deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Alvarado Torres seguirá vinculado a la investigación.