El Gobierno tendría lista la nueva urgencia manifiesta para un contrato con Thomas Greg & Sons que garantizaría la elaboración de pasaportes hasta abril de 2026.

De acuerdo con información preliminar, el decreto que habilita la contratación del consorcio está en proceso de legalización.

Al parecer, Thomas Greg & Sons y la Cancillería mantuvieron varias reuniones para ultimar detalles del nuevo contrato y la estructuración de la figura de urgencia manifiesta que permitiría a la empresa continuar en el proceso, mientras la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda del gobierno de Portugal se adaptan.

En desarrollo...