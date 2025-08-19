La agilidad de un niño de solo 4 años lo salvó de ser aplastado por una pared que cayó estrepitosamente en momentos que pasaba al lado, en el barrio San Francisco de la ciudad de Bucaramanga.

El hecho quedó captado en las cámaras de seguridad del lugar y en él se aprecia como el niño corre evitando que los escombros le cayeran encima, incluso ningún resto de la pared colapsada logró alcanzarlo.

De acuerdo a la abuela del menor, el niño se encontraba con ella en un restaurante y pronto llegó su mamá por lo que salió corriendo a recibirla, fue justo en ese momento cuando la pared de una vivienda adyacente al establecimiento de comercio cae, según relató a Noticias Caracol.

“Yo pensé lo peor de que el niño se me había quedado debajo de los escombros. Yo miraba para todos lados yo no encontraba al niño por ningún lado”, contó la mujer que luego encontró a su nieto ileso en los brazos de su madre que lo esperaba en una motocicleta que conducía.

Al niño se le ve huyendo cuando escucha el fuerte estruendo y cuando se da cuenta de la caída de escombros subiendo rápidamente a la motocicleta.

Según narraron testigos a medios locales, por el fuerte sonido que causó la emergencia pensaron que se trataba de un accidente vehicular, que un camión había chocado de forma estrepitosa contra el restaurante.

La caída de la pared causó daños a una motocicleta que se encontraba parqueada en el lugar, también destruyó el cableado, pues el muro hacía parte de la segunda planta de la vivienda.

El colapso de la estructura, hecha en tapia pisada, se habría debido a las recientes lluvias que arrecian la ciudad de Bucaramanga. Esto sumado al supuesto debilitamiento de sus cimientos.

La emergencia solo se limitó a daños materiales y ninguna de las personas que se encontraba muy cerca de la zona resultó con heridas.