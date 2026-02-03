Un grave accidente ocurrió en una estación de servicio ubicada en El Cairo, Egipto, luego de que parte de su estructura colapsara repentinamente y se formara un enorme socavón de aproximadamente 15 metros de profundidad.

El momento fue registrado por cámaras de seguridad del lugar y rápidamente se difundió en redes sociales.

Redes sociales Socavón en El Cairo

En los videos se observa cómo un automóvil que se encontraba dentro de la gasolinera logró salir del área segundos antes de que el suelo cediera. Otros vehículos estacionados cerca también evitaron caer por muy poco, lo que evitó una tragedia mayor.

El colapso ocurrió en cuestión de instantes, dejando parte de la estación completamente destruida y un enorme hueco en el terreno.

De acuerdo con los reportes iniciales, dos personas que se encontraban en el establecimiento al momento del incidente sufrieron heridas y fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.

Las autoridades locales acordonaron la zona para evitar nuevos riesgos y facilitar las labores de evaluación.

Las primeras investigaciones señalan que el colapso estaría relacionado con trabajos de excavación realizados en un proyecto de construcción cercano. Estas obras habrían debilitado la base del terreno, provocando el hundimiento de la estructura.

Equipos técnicos ya se encuentran analizando el suelo y las condiciones del área para determinar responsabilidades y prevenir nuevos accidentes.