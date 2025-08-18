El presidente Gustavo Petro habló sobre la mención del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, en las grabaciones del excanciller Álvaro Leyva. En una publicación realizada desde su cuenta de X, el mandatario insinuó que el dirigente gremial habría colaborado en un presunto golpe de Estado.

“Bruce Mac Master no ha aclarado porque es mencionado en las grabaciones de Leyva. ¿Se atrevió a colaborar en un golpe de estado? La fiscalía debería aclararnos ese intento de sedición. ¿ Los aplausos que recibe es por ese hecho?”, cuestionó el mandatario.

“Entonces estar al lado del pueblo trabajador merece el derrocamiento del gobierno. ¿A tal punto llega el egoísmo social en Colombia? ¿La sociedad de castas?”, agregó.

Ante las acusaciones del presidente Petro, Mac Master le salió al paso asegurando que en varias oportunidades explicó ante medio de comunicación que se había reunido con el excanciller Leyva, quien confesó en su momento todo lo expuesto en las cartas publicas compartidas.

“A Gustavo Petro le propongo entonces que le aclaremos al país, ese y muchos temas. He contado públicamente y en medios de comunicación, que en efecto, el señor Leyva me pidió reunirnos y me contó prácticamente todo lo que estaba incluido en las cartas que luego publicó. He contado también que no es el único exministro suyo, con el cual he hablado. Permanentemente hablo con varios.”, escribió el presidente de la Andi desde su cuenta de X.

A reglón seguido, Mac Master le pidió al presidente turno que también aclare todas los “temas pendientes que tiene”, haciendo referencia a los diferentes escándalos de corrupción que han surgido durante su administración.

“Si quiere podemos hacer la lista entre todos. Casos de corrupción que no nos aclaran, acciones suyas alrededor de las funciones propias del cargo, decisiones de política pública alejadas de la técnica y el beneficio general, ataques a la libertad de prensa, nombramientos y destituciones. Son innumerables los temas que la nación merece sean aclarados.”, mencionó.

Asimismo, el dirigente gremial le expresó al presidente Petro que debía tener “razones de fondo” y “pruebas concretas” para vincularlo en un delito.

“Ahora, si va a seguir acusándome de un delito, más vale que tenga usted razones de fondo para hacerlo, y pruebas concretas, porque de lo contrario, tendremos que dirimirlo en la justicia y quizás no solo la nacional, sino frente a organismos internacionales, que protejan todos los derechos que usted viola cuando asume sus persecuciones antidemocráticas, usando su posición de poder institucional para atacar y afectar la reputación de muchos, y ponernos en peligro.”, puntualizó.