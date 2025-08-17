35 kilogramos de marihuana camuflada en dulces fueron incautados este domingo 17 de agosto en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

De acuerdo con la Policía del Aeropuerto El Dorado, la mercancía fue enviada como encomienda desde Miami a Bogotá. En el cargamento se encontraron 2.800 cigarrillos artesanales y empaques con gomas con marihuana.

💊 ¡Droga camuflada de dulce! 🍬



Gracias al olfato de "Cielo", quien detectó 35 kilos de marihuana en gomitas y cigarrillos en el @BOG_ELDORADO.



La droga venía oculta en un envío procedente de EE. UU., pero la pericia de nuestros uniformados evitó su ingreso al país. pic.twitter.com/mVNShGRqGd — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 17, 2025

“La relevancia de este hallazgo radica en la forma que utilizaron los delincuentes para camuflar esta droga, toda vez que utilizaron gomitas, cigarrillos, vapeadores y elementos de consumo común con el propósito de engañar a jóvenes y adolescentes e inducirlos al consumo”, dijo el teniente coronel Wilson Torres, comandante de la Estación de Policía del Aeropuerto.

La incautación se dio en medio de un procedimiento de inspección realizado por los guías caninos dentro de las bodegas de la terminal aérea. Pues la fue la canina llamada Cielo, la que olfateó el estupefaciente.

Finalmente, la Policía solicitó a la comunidad denunciar en caso de conocer algún hecho delictivo a la línea 123.

