El presidente Gustavo Petro afirmó este sábado 16 de agosto que durante su administración ha logrado sacar de la pobreza a 2,6 millones en Colombia.

Leer más: Asesinan a líder comunal en Palmira, Valle del Cauca

Desde su cuenta de X, el mandatario hizo una comparación con las cifras conseguidas por el expresidente de mexicano Manuel López Obrador – quien según Petro – sacó de la pobreza a 13 millones de personas en su país.

“El progresismo es la superación de la pobreza.”, expresó el mandatario colombiano.

Le puede interesar: La tormenta tropical Erin se convierte en el primer huracán del Atlántico en 2025: ¿Afecta a Colombia?

Este hombre, Manuel Lopez Obrador, sacó 13 millones de personas de la pobreza en México, yo llevo 2,6 millones en Colombia.



El progresismo es la superación de la pobreza. pic.twitter.com/xIKjw6WCIS — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2025

Sin embargo, dichas afirmaciones generaron la respuesta del senador y precandidato presidencial Mauricio Gómez, quien aseguró que las cifras divulgadas por el presidente Petro son “un espejismo”.

“Los 2,6 millones de ciudadanos fuera de la pobreza que presume Petro son un espejismo.”, expresó.

“No hay empleo digno, la vivienda propia es inalcanzable porque acabaron con el programa #MiCasaYA, los jóvenes no pueden acceder a la universidad porque el ICETEX está sin caja, la violencia crece por la permisividad con los grupos criminales, el combustible está por las nubes, la canasta familiar disparada y las tarifas de servicios son impagables.”, agregó.

No olvide leer: Petro acusa a Uribe de incitar a la venganza y propone homenaje a víctimas de la Unión Patriótica en la CELAC

Finalmente, el congresista liberal manifestó que en Colombia no existe un “progreso real cuando el bienestar de la gente se deteriora”

“No existe progreso real cuando el bienestar de la gente se deteriora día a día. Colombia no come de discursos, señor presidente.”, puntualizó en su publicación de X.