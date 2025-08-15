Alfredo Saade, quien actualmente se desempeñaba como jefe de despacho de la presidencia, ahora ocupará el cargo de embajador de Colombia en Brasil. Su hoja de vida fue publicada en el portal web de la Presidencia.

Desde su cuenta de X, Saade confirmó la noticia y aseguró que el presidente Gustavo Petro le indicó “instrucciones precisas” para continuar construyendo relaciones en Sudamérica.

“El presidente @petrogustavo me ha pedido que sea su embajador en Brasil, con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América.”, escribió en redes sociales.

En el escrito también resaltó que durante sus dos meses en el cargo como jefe de despacho “cumplió con éxito” las tareas asignadas por el mandatario.

“Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo. Sé que este nuevo reto también lo llevaré a buen puerto. Esto apenas comienza.”, agregó.

pic.twitter.com/3NX4wcvNSE — pastor saade (@alfredosaadev) August 15, 2025

Alfredo Saade entrará en reemplazo de Guillermo Rivera, quien presentó el pasado 3 de julio su renuncia irrevocable al cargo, y estuvo hasta el 31 de julio.

Policía Nacional Guillermo Rivera, embajador de Colombia ante Brasil.

A través de una carta, dirigida al presidente Gustavo Petro y la ahora excanciller Laura Sarabia, el funcionario aseguró que regresa al país “con la satisfacción de haber sido participe de múltiples tareas para fortalecer la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica-OTCA, el único organismo internacional existente en la amazonia”.

Rivera agradeció al jefe de Estado y al Gobierno colombiano por tenerlo en cuenta para dicha misión diplomática.

“Luego de 28 meses de funciones puedo decirles que la relación bilateral se ha consolidado al nivel de ser considerada por ambos como estratégica. Esa dimensión se ha reflejado en los ámbitos político, económico, cultural, ambiental y de seguridad pública”, enfatizó.