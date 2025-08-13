César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), cuestionó duramente en la mañana de este miércoles la política energética del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el líder de la agremiación,“el presidente Petro, con todo respeto y todo cariño, piensa que va a salvar la humanidad si nosotros dejamos de producir petróleo y gas.Es un error. Tenemos 18 millones de vehículos, la tendencia vehicular es creciente, necesitamos el gas, y eso se hace trayéndolo o produciéndolo".

Renglón seguido, en diálogo con Blu Radio, Loza aseguró que las importaciones de gas han aumentado, “incluso desde fuentes de fracking en Estados Unidos y Trinidad y Tobago, mientras en Colombia se mantiene el freno a proyectos como el licenciamiento del bloque Comodo 1″.

“Preferimos importarlo cinco veces más caro que producirlo aquí, y eso es un debate que debe darse en el plano técnico y no ideológico”, indicó.

“Nos movilizaremos por la defensa de nuestro sistema de salud exceptuado, así como lo hacemos por Ecopetrol”, concluyó.

Cabe recordar que en su momento, en la Conferencia de Emergencia sobre Palestina en Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, expresó que no tiene intención de incentivar la exportación de carbón.

“Yo no quiero exportar carbón. Tampoco quiero explorar gas, y se acabarán las últimas reservas de petróleo, porque eso mata a Colombia y mata a la humanidad“, advirtió el mandatario.