El cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay reposará desde este miércoles 13 de agosto en el Cementerio Central, el más antiguo de Bogotá y donde han sido sepultados varios expresidentes de la República, próceres, candidatos presidenciales, militares y periodistas, entre otras personalidades.

EFE El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay en cámara ardiente en el Congreso de la República.

Tras conocerse el fallecimiento de Uribe Turbay, el pasado lunes 11 de agosto, se especuló que sería enterrado en el cementerio Jardines de Paz, donde reposan los restos del expresidente Julio Cesar Turbay; la abuela de Miguel, Nydia Quintero Turbay, y su madre, Diana Turbay.

Sin embargo, la familia decidió sepultarlo en el Cementerio Central, que fue declarado monumento nacional en 1984 por su valor histórico y arquitectónico.

“Miguel va a ir a un sitio muy lindo y muy especial, quedará al lado de muchos grandes, en el Cementerio Central”, dijo María Carolina Hoyos, hermana del senador, en la emisora ‘W Radio’.

El cuerpo del congresista del Centro Democrático será ubicado en el corredor principal del cementerio, al lado del líder conservador Gilberto Alzate Avendaño, según ‘Infobae’. Allí también se encuentran los restos de los expresidentes Laureano Gómez, Gonzalo Jiménez de Quesada y Gustavo Rojas Pinilla.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodríguez Visita del senador Miguel Uribe Turbay al periódico el 16 de mayo 2024

En el Cementerio Central también reposan los candidatos presidenciales asesinados Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado el pasado 7 de junio mientras hablaba con simpatizantes en un parque del barrio bogotano de Modelia. Dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda lo dejaron en estado crítico durante 64 días en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció la madrugada del lunes.

El crimen, que la Fiscalía investiga y por el que ya hay seis detenidos, provocó una oleada de condenas y mensajes de duelo dentro y fuera del país.

Desde la noche del lunes su féretro ha estado en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, cubierto por la bandera colombiana y custodiado por el soldados del Batallón Guardia Presidencial, la Policía y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. Ha sido visitado por políticos, familiares y simpatizantes.

Este miércoles será trasladado a la Catedral Primada de Bogotá para las exequias y luego al Cementerio Central.