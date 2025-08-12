Un profundo momento de emotividad se vivió este martes 12 de agosto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, cuando Alejandro Uribe, hijo del congresista Miguel Uribe Turbay, llegó acompañado de su madre, María Claudia Tarazona, y de sus hermanas para despedirse por última vez de su padre.

En medio de su inocencia, Alejandro, de apenas 4 años, besó el ataúd que guarda los restos de su papá, quien luchó por su vida durante más de dos meses tras sufrir un atentado a bala en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá.

Durante su visita, el salón guardó un respetuoso silencio. El pequeño observaba su alrededor mientras su madre le hablaba, al comprender que allí descansaba su padre, extendió su mano, acarició el ataúd y lo besó.

Alejandro tiene la misma edad que tenía Miguel Uribe Turbay cuando perdió a su madre, la periodista Diana Turbay, asesinada a los 39 años durante una fallida operación de rescate tras ser secuestrada por el grupo de Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar.

Junto a Alejandro estuvieron Isa, Emilia y María, hijas de María Claudia, quienes han acompañado a su madre en este duelo.

La familia, unida en el dolor, se tomó una foto junto al ataúd y al retrato del congresista, colocado junto a él como homenaje.