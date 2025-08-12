Durante la ceremonia de ascenso de generales en la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente sobre la muerte del senador Miguel Uribe Turbay.

“Me ha dado asco hasta vomitar ver cómo a un ser humano lo han manipulado políticamente solo para ganar unos votos”, dijo al inicio de su intervención.

“El país no solo debe ofrecer honores e investigar, sino analizar todo lo relacionado con la seguridad de Colombia. Las autoridades competentes, tanto del Gobierno como de la Fiscalía, han brindado todo su apoyo e incluso han pedido la colaboración de expertos internacionales para determinar las causas”, agregó.

Posteriormente, al mandatario afirmó que no hay evidencias de que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay haya sido motivado por odio político y reiteró que la investigación continúa. También anunció que presentará denuncias ante las cortes contra quienes lo calumnien por este crimen.

“La voy a presentar a todos aquellos, no importa su estatus político ni social, que estén insinuando una calumnia sobre la cual no tienen absolutamente ninguna prueba, solo para ganar votos”, indicó el jefe de Estado.